В ЯНАО задержаны 20 подозреваемых в содействии экстремизму

В городе Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа сотрудниками ФСБ и Росгвардии задержаны 2о человек, подозреваемые в содействии экстремизму.

У задержанных изъята религиозная литература и электронные носители информации.Все подозреваемые доставлены в местный отдел МВД России.

Кроме того, силовики задержали 17 человек, являющихся нарушителями миграционного законодательства России, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу отдела Росгвардии по региону.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД, ФСБ
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