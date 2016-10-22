В ЯНАО объявлен день траура по погибшим при крушении Ми-8
Власти Ямало-Ненецкого автономного округа объявили 22 октября днем траура по погибшим в результате жесткой посадки вертолета Ми-8.
Об этом сообщает правительство региона.
В результате крушения вертолета в ЯНАО погибли 19 человек.
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