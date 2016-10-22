На Ямале спасатели пошли пешком к месту жесткой посадки вертолета

Спасатели вынуждены пешком продолжать поиски вертолета, совершившего жесткую посадку на Ямале.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по ЯНАО.

- Спасатели работают в районе предположительного места авиапроисшествия. До самого места посадки они еще не добрались. Там начался лес, и невозможно продолжать мониторинг местности на машине. Они будут ходить в лес с фонариками, - сказал представитель пресс-службы.

Ранее в МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале и сообщили о готовности к вылету шести вертолётов со спасателями, медиками и необходимым оборудованием на борту.