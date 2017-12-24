На Ямале четыре человека погибли при пожаре в аварийном доме
При пожаре в жилом доме в селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа погибли трое несовершеннолетних детей и один взрослый.
Об этом агентству «URA.RU» сообщили в Следственном управлении СК РФ по региону.
Трагедия произошла в ночь с 23 на 24 декабря. Пожар вспыхнул в деревянном аварийном доме. Четыре квартиры из 16 на момент происшествия были расселены.
В настоящее время трое жильцов находятся в больнице, остальные разъехались по родственникам и знакомым. Всего в доме проживали 32 человека.
Два года назад жилой дом был признан аварийным. Расселить жильцов планировали до 2020 года.
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