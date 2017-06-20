В Ялте стало больше пляжей и произвола бизнесменов

К началу нового туристического сезона в Ялте стало больше общедоступных пляжей, рассказал глава администрации города Андрей Ростенко.

«У нас много доступных пляжей — Массандровские, Гурзуфские. Более 70 процентов от общего числа. Порядка 30 пляжей — лечебные и 2 — детских», — отметил глава администрации.

Он также подчеркнул, что 90 процентов пользователей ялтинских пляжей, с которыми были заключены договоры, добросовестно выполняют свои обязанности по уходу за территорией.

При этом Ростенко рассказал, что с некоторыми приходится расторгать договоренности, так как пляжи не убирались от мусора.

Вице-премьер республиканского правительства Лариса Опанасюк пожаловалась на участившиеся случаи навязывания местными бизнесменами своих услуг, которые требуют с людей плату за вход на пляж или за отдых в тени, сообщает агентство Regnum.