В Ялте прошло состязание водителей троллейбусов
В нем приняли участие представители 28 российских городов. Первый приз составил 300 тысяч рублей.
Его обладателем стал Тахир Оразбердиев из Стерлитамака. За второе место получил 150 тысяч рублей ижевский водитель Сергей Пермитин. Третьим стал петербуржец Евгений Шихин, которого наградили 50 тысячами рублей.
Участники состязались в знании ПДД и правил эксплуатации техники, культурном обслуживании пассажиров и вождению троллейбусов по специальной трассе. Организаторами мероприятия выступили Минтранс и Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта. Соревнования проводились по методике мирового движения рабочих специальностей World Skills, передает НСН.
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