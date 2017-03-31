Ялта станет побратимом итальянского города Кастель-Аркуато

Делегация во главе с мэром Ялты Андреем Ростенко посетила с официальным визитом Италию. Поездка стала ответом на визит итальянских парламентариев и бизнесменов в Крым в прошлом году.

Глава ялтинской горадминистрации рассказал РИА «Новости» о том, что власти старинного итальянского города Кастель-Аркуато предложили установить побратимские отношения и заключить договор о сотрудничестве.

Делегация обдумывает формат такого соглашения и в ближайшее время представит итальянскому мэру свои предложения, отметил Ростенко.

Он добавил, что Кастель-Аркуато имеет глубокие исторические корни и считается туристическим местом.