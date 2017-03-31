Ялта станет побратимом итальянского города Кастель-Аркуато
Делегация во главе с мэром Ялты Андреем Ростенко посетила с официальным визитом Италию. Поездка стала ответом на визит итальянских парламентариев и бизнесменов в Крым в прошлом году.
Глава ялтинской горадминистрации рассказал РИА «Новости» о том, что власти старинного итальянского города Кастель-Аркуато предложили установить побратимские отношения и заключить договор о сотрудничестве.
Делегация обдумывает формат такого соглашения и в ближайшее время представит итальянскому мэру свои предложения, отметил Ростенко.
Он добавил, что Кастель-Аркуато имеет глубокие исторические корни и считается туристическим местом.
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