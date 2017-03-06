Якутский чиновник получил три года за многомиллионное хищение

Суд вынес приговор главе МО Ленский район Сергею Высоких, обвиняемому в крупном хищении бюджетных средств.

Следствием было установлено, что в конце декабря 2013 года на средства, предназначенные для модернизации местной системы дошкольного образования, было приобретено здание для детского сада. Его соиомсть составила 56 миллионов руле, из которых половина поступила на счет супруги Высоких.

Позднее здание было продано всего за один миллион рублей. Поскольку было признано непригодным для нужд дошкольного учреждения, рассказали Nation News в прокуратуре Якутии.

В отношении главы администрации возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сед приговорил его к трем годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.