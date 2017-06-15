Якутских детей «прокатили» до Адлера и обратно

Детская туристическая группа из Якутии не смогла пройти пограничный контроль на границе Абхазии.

Сочинские пограничники задержали 8 из 11 детей, у которых не оказалось доверенностей от родителей на право покидать страну.

Без такого документа, заверенного нотариусом, несовершеннолетние дети не могут попасть за рубеж.

Выяснилось, что представители турфирмы при продаже тура, вопреки своим обязанностям, закрепленным российским законодательством, этот факт упустили.

Вся группа вынуждена была вернуться в Якутию, отмечает ТАСС.