Якутские пожарные устроили голодовку

Акцию протеста начали сотрудники пожарной части микрорайона Кангалассы в Якутске. К ним готовы присоединиться несколько десятков коллег.

Председатель профсоюза Андрей Холтосунов протестует в палатке рядом с пожарной частью, остальные – на дому. По его словам, акция будет прекращена только после выполнения всех требований пожарных.

Холтосунов рассказал News.Ykt.Ru, что пожарным не хватает снаряжения, технику приходится ремонтировать за свой счет, а здание пожарной части находится в аварийном состоянии. Кроме того, протестующие недовольным размером зарплаты, поскольку она практически вдвое ниже, чем у их федеральных коллег.

Пожарные неоднократно обращались в суд за защитой своих прав. Им удалось добиться решений в свою пользу, но ситуация так и не изменилась.