В Якутске два самолета вернулись в аэропорт из-за неисправностей

В аэропорт города Якутска из-за технических неполадок вернулись сразу два самолета.

Bombardier Q 400 выполнял рейс №423 Якутск-Батагай, на его борту находились два члена экипажа и 64 пассажиров. АН-24 следовал рейсом №417 Якутск – Усть-Нера – Мома. В нем находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров.

Характер неисправностей первого самолета не уточняется, у второго через некоторое время после вылета отказал правый двигатель, сообщается на сайте авиакомпании «Якутия».

Оба самолета успешно произвели посадку, никто не пострадал. Причины инцидентов устанавливает специальная комиссия.