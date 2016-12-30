В Якутске два самолета вернулись в аэропорт из-за неисправностей
В аэропорт города Якутска из-за технических неполадок вернулись сразу два самолета.
Bombardier Q 400 выполнял рейс №423 Якутск-Батагай, на его борту находились два члена экипажа и 64 пассажиров. АН-24 следовал рейсом №417 Якутск – Усть-Нера – Мома. В нем находились четыре члена экипажа и 19 пассажиров.
Характер неисправностей первого самолета не уточняется, у второго через некоторое время после вылета отказал правый двигатель, сообщается на сайте авиакомпании «Якутия».
Оба самолета успешно произвели посадку, никто не пострадал. Причины инцидентов устанавливает специальная комиссия.
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