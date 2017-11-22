В Якутске нашли труп чемпиона мира по кикбоксингу

Тело пропавшего трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова найдено в лесном массиве на Вилюйском тракте Якутска.

По данным следствия, в ночь с 5 по 6 ноября Макаров и подозреваемый выпивали в частном доме, а после ссоры между мужчинами произошла драка.

Иннокентий Макаров скончался от телесных повреждений, тело его собутыльник вывез в лесной массив, где и оставил.

Подозреваемый в убийстве спортсмена 36-летний житель Якутска задержан.

Как сообщает Lenta.ru, Иннокентий Макаров являлся председателем местного садового некоммерческого товарищества «Сатал», накопившего рекордный долг перед «Якутскэнерго», — 4,7 миллиона рублей.

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Места: Россия
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