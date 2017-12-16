Якутия и Подмосковье будут сотрудничать в рамках работы с инвесторами

Корпорация развития Московской области вместе с Корпорацией развития республики Саха подписали соглашение о развитии инновационных и технологичных проектов.

Решение о совместной работе было принято в рамках Дней Якутии, которые проходят в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Документ подписан главами Корпораций – Кириллом Бычковым и Петром Алексеевым.

Договор предполагает взаимодействие организаций в разработке и проведении мероприятий, способствующих повышению инновационной культуры и популяризации развития инновационной деятельности. Также стороны планируют обмениваться опытом работы по повышению инвестиционной привлекательности региона, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев дал старт строительству горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в Якутии.