Якутия и Подмосковье будут сотрудничать в рамках работы с инвесторами
Корпорация развития Московской области вместе с Корпорацией развития республики Саха подписали соглашение о развитии инновационных и технологичных проектов.
Решение о совместной работе было принято в рамках Дней Якутии, которые проходят в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. Документ подписан главами Корпораций – Кириллом Бычковым и Петром Алексеевым.
Договор предполагает взаимодействие организаций в разработке и проведении мероприятий, способствующих повышению инновационной культуры и популяризации развития инновационной деятельности. Также стороны планируют обмениваться опытом работы по повышению инвестиционной привлекательности региона, передает интернет-портал «Подмосковье сегодня».
15 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев дал старт строительству горно-обогатительной фабрики «Инаглинская-2» в Якутии.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии