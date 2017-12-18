Якутия может стать плацдармом нового сезона «Игры Престолов»

Национальная вещательная компания «Саха» (НВК «Саха») предложила продюсерам сериала «Игра престолов» снять восьмой сезон в Якутии, где температура местами достигает -68 градусов.

Отмечается, что российская компания в письме с предложением отметила, что нигде нет места более подходящего для показа настоящей зимы и холода в Вестеросе, чем Якутия.

На телеканале «HBO» подтвердили получение письма, однако ответа пока не последовало, сообщает НВК «Саха».

По предварительной информации, выход нового сезона намечен на 2019 год.