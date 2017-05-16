В Якутии в выгребной яме нашли тело младенца

Полиция обнаружила тело младенца в выгребной яме общественного туалета в якутском поселке Марха.

По факту убийства новорожденного ребенка возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости.

По версии следствия, ребенка родила 19-летняя девушка, которая скрывала факт беременности от близких из-за страха перед ними. Сама девушка находится в больнице.

Для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза.