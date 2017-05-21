В Якутии предупредили об угрозе затопления целого города

Вследствие таяния снега городу Среднеколымску в Якутии угрожает затопление. Об этом заявил председатель госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрий Зайцев.

Как сообщает «Росбалт», уровень воды в реке превысил критическую отметку и продолжает расти. В Среднеколымском районе подтоплению подверглись 36 дворовых территорий, семь семей эвакуировали.

Отмечается повышение уровня воды в реке Колыма, где сейчас он достиг отметки 1137 см при допустимых 1200 см. Подтоплению может подвергнуться поселок Зырянка, где стихия затронет 135 дворовых территорий и три дома.

В районах, где имеется высокая угроза подтопления, развернуты оперативные штабы.