В Якутии потерпел катастрофу самолет Ил-18
В Якутии, неподалеку от населенного пункта Тикси разбился самолет Ил-18.
Согласно предварительным данным, самолет принадлежал Минобороны России. На его борту находились 32 пассажира и семь членов экипажа. В результате аварии выжили четыре человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах.
Предполагается, что причиной катастрофы могли стать сложные погодные условия и ошибка пилотирования.
К месту происшествия направлены вертолеты МЧС и Росавиации.
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