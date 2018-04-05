В Якутии построят полигон для испытания шин
Проект оценивается почти в 60 миллионов рублей. Предполагается, что действовать полигон начнет уже во второй половине будущего года.
Протяженность трассы полигона в общей сложности составит около двух тысяч километров. Прямые участки будут чередоваться с поворотами и уклонами. Условия, в которых будут тестироваться автомобильные покрышки, максимально приблизят к экстремальным холодам, сообщает Nation News.
Глава компании «Испытательный полигон СВФУ» Иван Ноев рассказал изданию, что в реализации проекта заинтересованы как отечественные, так и зарубежные производители шин.
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