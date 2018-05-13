В Якутии полуторагодовалый ребенок утонул в стиральной машине

В якутском селе Сунтар в стиральной машине захлебнулась полуторагодовалая девочка.

По предварительной информации, мать ребенка стирала белье в машинке с вертикальной загрузкой. Закончив стирку, она вышла из комнаты, а в это время девочка забралась в бак с водой.

Вернувшись, мать нашла тело ребенка в стиральной машинке, сообщает агентство «URA.RU». В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства смерти девочки.

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