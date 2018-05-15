В Якутии объявлен режим ЧС
Причиной тому стал сильнейший за последние три десятка лет паводок.
Свыше десяти населенных пунктов республики пострадали от наводнения. Часть из них отрезаны от «большой земли».
Спасатели занимаются снабжением их жителей и эвакуацией населения. Кроме того, специалисты предпринимают меры для предотвращения повышения уровня воды. Они взрывают препятствия, мешающие ледоходу.
В республике работает комиссия по чрезвычайным ситуациям. Она оценивает степень ущерба, нанесенного паводком. Восстановление инфраструктуры и оказание помощи пострадавшим будет осуществляться за счет как регионального, таки и федерального бюджетов, сообщает «ТВ Центр».
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