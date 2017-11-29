В Якутии на госслужбу взяли клонированных овчарок

Бельгийские овчарки породы малинуа, выведенные методом клонирования, поступили в кинологическое подразделение УФСИН России по Республике Саха (Якутия) в качестве ведения службы.

Собаки были клонированы в южнокорейском институте в 2015 году.

Служить собаки будут в исправительной колонии №1.

За три недели нахождения в питомнике ИК-1 и занятий под руководством опытных специалистов результаты превзошли все ожидания - овчарки легко обучаются и обладают мягким характером, при этом, они могут работать, не обращая внимания на внешние раздражители и погодные условия, сообщает RG.ru.