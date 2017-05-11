В Якутии добыли алмаз в 83 карата

На шахте «Юбилейная» Айхальского горно-обогатительного комбината компании «АЛРОСА» в Якутии добыли алмаз массой 83,5 карата.

В объеме камня есть включения сульфидов, оливинов с тензорными трещинами и пиропа. Кристалл в форме октаэдра с полупрозрачным желтым оттенком, сообщает ТАСС.

АЛРОСА — российская группа алмазодобывающих компаний, занимающая лидирующую позицию в мире по объёму добычи алмазов (по состоянию на 2012 год). Корпорация занимается разведкой месторождений, добычей, обработкой и продажей алмазного сырья. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке.

АЛРОСА добывает 95 % всех алмазов России, доля компании в мировом объёме добычи алмазов составляет 25%. Компания располагает разведанными запасами, достаточными для поддержания текущего уровня добычи не менее 18-20 лет. Прогнозные запасы АЛРОСА составляют около одной трети общемировых запасов алмазов.