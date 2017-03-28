Якобы украденную у журналистов «Радио Свобода» аппаратуру обнаружили в их номере

В пресс-службе ГУ МВД Кубани заявили, что украденная у журналистов «Радио Свобода» Сергея Хазова-Кассиа и Андрея Костянова в городе Кропоткин Краснодарского края обнаружена в их гостиничном номере.

- Аппаратуру, указанную в заявлении в качестве украденной, обнаружили полицейские в ходе проверки в их гостиничном номере, - рассказали ТАСС в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что журналистов радиостанции жестоко избили в Кропоткине и отобрали всю имевшуюся у них аппаратуру.

Следователи продолжают поиск подозреваемых, которых по словам заявителей было не меньше 15 человек. По предварительной версии МВД, конфликт возник на бытовой почве в одном из местных кафе.