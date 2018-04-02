«Яхта Сталина» станет плавучим музеем с балаганом

На базе так называемой «яхты Сталина» — теплохода «Максим Горький» планируется создать культурно-музейный плавучий центр с интерактивной экспозицией и банкетным залом.

Теплоход «Максим Горький» является шедевром отечественного судостроения и действующим памятником истории.

Его строили по указанию Иосифа Сталина в Нижнем Новгороде на верфи Красное Сормово.

Судно предполагалось использовать для первых лиц страны, в частности, для Сталина, поэтому даже в технических документах фигурирует наименование класса «пассажирско-служебный теплоход», многие называли его «яхтой Сталина».

В 1940-50-е годы на судне отдыхали первые лица страны — Берия, Каганович, Микоян, Орджоникидзе, Молотов, Маленков, Хрущев, а в 60-е «Борт N1» использовали для перевозки обычных граждан из столицы на пляжи в Подмосковье, передает Interfax.