«Яхта Сталина» станет плавучим музеем с балаганом

На базе так называемой «яхты Сталина» — теплохода «Максим Горький» планируется создать культурно-музейный плавучий центр с интерактивной экспозицией и банкетным залом.

Теплоход «Максим Горький» является шедевром отечественного судостроения и действующим памятником истории.

Его строили по указанию Иосифа Сталина в Нижнем Новгороде на верфи Красное Сормово.

Судно предполагалось использовать для первых лиц страны, в частности, для Сталина, поэтому даже в технических документах фигурирует наименование класса «пассажирско-служебный теплоход», многие называли его «яхтой Сталина».

В 1940-50-е годы на судне отдыхали первые лица страны — Берия, Каганович, Микоян, Орджоникидзе, Молотов, Маленков, Хрущев, а в 60-е «Борт N1» использовали для перевозки обычных граждан из столицы на пляжи в Подмосковье, передает Interfax.

Новости по теме
Теги:
Персоны: Иосиф Сталин
Следующая новость В России арестованы владельцы портов братья Магомедовы

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО