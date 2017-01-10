Yahoo сменит название на Altaba

Американская интернет-компания Yahoo! после завершения сделки с Verizon изменит название, а также отправит в отставку главного исполнительного директора Мариссу Майер.

Как уточняется в материале, после завершения продажи основного бизнеса Yahoo изменит название на Altaba. Новое название является комбинацией слов «альтернатива» и Alibaba.

Кроме Майер компанию покинут еще пять топ-менеджеров, включая одного из ее основателей Дэвида Фило и главу совета директоров Мейнарда Уэбба, который занимал этот пост с августа 2013 года. Новым председателем совета директоров Altaba станет Эрик Брандт.

О сделке по покупке Verizon профильного интернет-бизнеса Yahoo за 4,8 миллиарда долларов было объявлено в конце июля прошлого года, ее завершение ожидается в начале 2017 года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на The Wall Street Journal.