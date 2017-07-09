Ядовитые грибы стали причиной смерти российской туристки на Крите

Причиной летального исхода российской туристки на греческом острове стало отравление грибами, которые она съела перед отпуском.

Как пишет Газета.ru со ссылкой на профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, женщина умерла из-за отравления летальным токсином.

На российском телевидении заявили: «Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск».

В консульстве России в Афинах сообщили, что официальной информацией о причинах гибели туристки они не располагают. Тело погибшей уже отправлено на родину.

Ранее сообщалось, что на Крите скончалась 41-летняя гражданка России, а ее супруг был госпитализирован в тяжелейшем состоянии.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость В Минске приняли декларацию с призывом к России вернуть Крым

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО