Ядовитые грибы стали причиной смерти российской туристки на Крите
Причиной летального исхода российской туристки на греческом острове стало отравление грибами, которые она съела перед отпуском.
Как пишет Газета.ru со ссылкой на профессора токсикологии и руководителя лаборатории судебно-медицинских исследований Аристидиса Цацакиса, женщина умерла из-за отравления летальным токсином.
На российском телевидении заявили: «Российские власти официально говорят об отравлении ядовитыми грибами, которые родители поели перед отъездом в отпуск».
В консульстве России в Афинах сообщили, что официальной информацией о причинах гибели туристки они не располагают. Тело погибшей уже отправлено на родину.
Ранее сообщалось, что на Крите скончалась 41-летняя гражданка России, а ее супруг был госпитализирован в тяжелейшем состоянии.
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