Ядерные секреты Клинтон могут стать кошмаром для Пентагона
Кандидат в президенты США Хилари Клинтон могла раскрыть секретную информацию о ядерном арсенале США на президентских дебатах перед 70-миллионной аудиторией. Клинтон сообщила аудитории о времени, которое достаточно для запуска ядерных ракет – четыре минуты.
В Пентагоне уже неофициально осудили высказывание Клинтон и подвергли сомнению ее способность защищать информацию. Эксперты по безопасности расценили слова кандидата в президенты как нарушение секретности операций, протоколов национальной безопасности и законодательства страны.
Главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев рассказал ФБА «Экономика сегодня» о некомпетентности Клинтон в роли главнокомандующего.
«Совершив самоубийственный шаг Трамп объективно помогает республиканцам. Им важно, чтобы Хилари хоть и стала президентом, но в максимальной степени была уязвимым президентом», - сказал эксперт.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии