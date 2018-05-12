«Яблоко» проведет обновление столичного состава партии

Партия «Яблоко» объявила об обновлении столичного состава в связи с выборами мэра Москвы, в которых политическая структура примет участие.

На конференции столичного отделения, которая пройдет в Москве, будет избрано новое руководство местной организацией на переходный период. Переходный период продлится полгода, передает РИА «Новости». В пресс-службе это объяснили выборами столичного градоначальника в сентябре 2018 года.

«После окончания переходного периода не позднее ноября 2018 года состоится общее собрание. Оно изберет новое руководство организации на обычный срок – два года», - пояснили в пресс-службе.

По словам председателя федерального политкомитета «Яблока» Григория Явлинского, переходный период необходим, чтобы провести обновление партии.