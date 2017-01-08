"Яблочник" из Твери совершил самоубийство
В одной из квартир жилого дома в Твери на улице Софьи Перовской найден мертвым член местного отделения партии "Яблоко". Следователи проводят доследственную проверку по факту самоубийства.
По данным местных СМИ, речь идет о члене тверского отделения партии "Яблоко" Алексее Доманове. Для установки точной причины смерти мужчины назначена экспертиза.
На месте происшествия работают специалисты, сообщает РИА Новости.
Следующая новость Трамп может принять меры против России из-за кибератак
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии