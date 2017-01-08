"Яблочник" из Твери совершил самоубийство

В одной из квартир жилого дома в Твери на улице Софьи Перовской найден мертвым член местного отделения партии "Яблоко". Следователи проводят доследственную проверку по факту самоубийства.

По данным местных СМИ, речь идет о члене тверского отделения партии "Яблоко" Алексее Доманове. Для установки точной причины смерти мужчины назначена экспертиза.

На месте происшествия работают специалисты, сообщает РИА Новости.

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Места: Россия
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