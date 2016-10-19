Wikileaks уличил компанию Google в работе на команду Хиллари Клинтон

Очередная порция секретной переписки членов избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, выложенная в открытый доступ порталом Wikileaks, свидетельствует о том, что председатель совета директоров Google Эрик Шмидт напрямую работает с командой бывшей первой леди Соединенных Штатов.

Wikileaks выкладывает по несколько тысяч писем из электронной переписки штаба кандидата от Демократической партии. Очередная порция компромата содержит документ за авторством Тедди Гоффа, отвечающего в команде бывшего госсекретаря США за работу с цифровыми технологиями.

«Мне постоянно сообщают о работе, которую сделала группа Эрика Шмидта и другие, прямо или косвенным образом сотрудничающие с нашей командой», — цитирует тест письма Гоффа РИА «Новости».

В его отчете, датированном 26 октября 2014 года, говорится, в частности о разработке веб-сайта Клинтон с усовершенствованным программным обеспечением для сбора пожертвований и содержится призыв установить рабочие отношения с Google, Apple, Facebook и другими гигантами компьютерных технологий.

Ранее психологи Американского института поведенческих исследований и технологий заявили, что поисковая система Google могла повлиять на голоса более трех миллионов избирателей в США в пользу Клинтон.

Из ранее опубликованных Wikileaks материалов следует, что и компания Yahoo! обещала Клинтон масштабную поддержку в социальных сетях.

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