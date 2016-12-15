В WikiLeaks рассказали об источнике компромата на Клинтон

Электронная переписка штаба кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон была получена в результате инсайдерских утечек, а не хакерских атак. Об этом заявил бывший британский дипломат, а ныне сотрудник WikiLeaks, Крейг Мюррей.

По его словам, он лично получил информацию, компрометирующую Клинтон, от одного из ее сопартийцев во время поездки в Вашингтон, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на зарубежные СМИ. Мюррей пояснил, что поводом для разоблачения послужила коррупция вокруг фонда Клинтон, а также создание невыгодных условий в отношении еще одного демократа – Берни Сандерса.

Экс-дипломат добавил, что российские хакеры не причастны к утечке компрометирующей информации.