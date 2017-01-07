В WikiLeaks прокомментировали доклад разведки США о кибератаках

Портал WikiLeaks прокомментировал доклад американской разведки на тему вмешательства российских хакеров в выборы президента США. При этом обратил особое внимание на источники, на которых он основан.

«В рассекреченном докладе о «русских хакерах» есть любопытная оговорка, что он основан на телевизионных программах и твитах», - отмечается в Twitter организации. При этом приводится абзац документа, в котором указано, что авторы доклада анализировали поведение «лояльных Кремлю политиков, государственных СМИ и про-кремлевских пользователей в социальных сетях».

Американская разведка утверждает, что вмешательство хакеров в президентские выборы в США было санкционировано личном президентом России Владимиром Путиным. Эти утверждения звучат уже не в первый раз, в Москве их опровергают, подчеркивая отсутствие доказательств.

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