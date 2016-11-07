WikiLeaks опубликовали новую партию писем Нацкомитета Демократической партии США

На сайте WikiLeaks опубликована электронная переписка Национального комитета Демократической партии США, состоящая из 8263 электронных писем.

Начиная с 8 октября, организация опубликовала уже 32 часть конфиденциальных писем. Первая часть писем американских демократов была опубликована 22 июля 2016 года. Тогда доступными стали 19525 письма и 8034 приложения от руководства Национального комитета Демократической партии США.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал опубликовать «значительные данные» по правительствам трех стран и выборам в США, сообщают «Народные новости».