WikiLeaks опубликовал очередную порцию писем главы штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks опубликовал восьмую часть писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Первая публикация состоялась 8 октября.

За эту неделю администрация сайта регулярно выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день, сообщает РИА Новости.

Накануне на странице кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в Википедии появились непристойные фотографии и призыв голосовать за Трампа. Под изображением женских ягодиц размещено сообщение, в котором говорится, что в случае избрания Клинтон ядерная война будет неизбежной.

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