WikiLeaks опубликовал очередную порцию писем председателя штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks опубликовал четвертую часть конфиденциальных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Публикация первой порции компромата состоялась 8 октября.

В начале октября основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал до конца этого года опубликовать "значительные данные" по правительствам трех стран и выборам в США, напоминает РИА Новости.

С 19 июня 2012 года Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Тем не менее, созданный им сайт регулярно публикует материалы, добытые в результате хакерских атак и компьютерного шпионажа.