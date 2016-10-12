WikiLeaks опубликовал очередную порцию писем председателя штаба Клинтон
Сайт WikiLeaks опубликовал четвертую часть конфиденциальных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Публикация первой порции компромата состоялась 8 октября.
В начале октября основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пообещал до конца этого года опубликовать "значительные данные" по правительствам трех стран и выборам в США, напоминает РИА Новости.
С 19 июня 2012 года Ассанж находится на территории посольства Эквадора в Лондоне. Тем не менее, созданный им сайт регулярно публикует материалы, добытые в результате хакерских атак и компьютерного шпионажа.
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