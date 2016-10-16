WikiLeaks опубликовал девятую часть переписки главы штаба Клинтон
Сайт WikiLeaks опубликовал девятую часть писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Первая публикация состоялась 8 октября.
За эту неделю администрация сайта регулярно выкладывает переписку партиями по несколько тысяч писем в день, сообщает РИА Новости.
В пятницу на странице кандидата в президенты США Хиллари Клинтон в Википедии появились непристойные фотографии и призыв голосовать за Трампа. Под изображением женских ягодиц размещено сообщение, в котором говорится, что в случае избрания Клинтон ядерная война будет неизбежной.
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