WikiLeaks опубликовал 11 часть писем избирательного штаба Хиллари Клинтон
После того как организация WikiLeaks опубликовала одиннадцатую часть писем Джона Подесты – главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, общее число обнародованных посланий превысило 17 тысяч.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение WikiLeaks в твиттере.
Первую «порцию» похищенных неизвестными хакерами документов WikiLeaks опубликовал еще в июле 2016 года. В них содержатся компрометирующие работу предвыборного штаба материалы, в связи с чем Хиллари Клинтон обвинила в утечке российских компьютерных взломщиков.
Российская сторона неоднократно заявляла, что не имеет к хакерским атакам никакого отношения.
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