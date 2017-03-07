WikiLeaks обвинила ЦРУ в скрытых кибератаках
Организация WikiLeaks опубликовала часть документов, якобы составляющих хакерскую программу ЦРУ под названием Umbrage.
По версии организации, ведомство собирает и хранит целую библиотеку технологий, позаимствованных из арсенала хакеров различных стран, в том числе и России. Это программное обеспечение позволяет ЦРУ совершать различные типы кибератак и при этом «оставлять следы» хакерских группировок у которых были украдены технологии, сообщает ТАСС.
По словам создателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, данная утечка документов превышает по объему данные, рассекреченные Эдвардом Сноуденом.
Следующая новость Министр экологии Подмосковья раскрыл места цветения подснежников
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии