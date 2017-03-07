WikiLeaks обвинила ЦРУ в скрытых кибератаках

Организация WikiLeaks опубликовала часть документов, якобы составляющих хакерскую программу ЦРУ под названием Umbrage.

По версии организации, ведомство собирает и хранит целую библиотеку технологий, позаимствованных из арсенала хакеров различных стран, в том числе и России. Это программное обеспечение позволяет ЦРУ совершать различные типы кибератак и при этом «оставлять следы» хакерских группировок у которых были украдены технологии, сообщает ТАСС.

По словам создателя WikiLeaks Джулиана Асанжа, данная утечка документов превышает по объему данные, рассекреченные Эдвардом Сноуденом.