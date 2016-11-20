WikiLeaks обвинила президента США во лжи
Организация WikiLeaks назвала действующего президента США Барпака Обаму за отказ помиловать экс-сотрудника спецслужб США Эдварда Сноудена.
«Когда Обама говорит, что не может помиловать Сноудена, он говорит неправду. И он знает об этом», - говорится в сообщении в Twitter организации. Там же приводятся выдержки из интервью Обамы изданию Independent, в котором он говорит, что не может помиловать того, кто не явился в суд представлять свои интересы.
После того, как Сноуден рассекретил материалы о массированной слежке, организованной спецслужбами США, на родине ему заочно предъявлен ряд обвинений. Сбежав из США, он получил в России временное убежище, а затем и трехлетний вид на жительство.
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