WikiLeaks обнародовал переписку Обамы
Журналисты сайта WikiLeaks опубликовали два электронных адреса и несколько писем президента США Барака Обамы, сообщает портал «Народные новости».
Эти адресами американский лидер уже не пользуется.
WikiLeaks также распространил семь электронных писем из переписки ближайшего соратника Хиллари Клинтон Джона Подесты, написанных в 2008 году. Шесть из них адресованы Обаме.
В письмах говорится о том, будет ли Обама участвовать в саммите G20 в случае его избрания президентом. Бараку советовали проигнорировать встречу.
Кроме этого, советник Барака Обамы Майкл Форман предлагал будущему президенту в случае его избрания взять в новое правительство представителей национальных меньшинств.
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