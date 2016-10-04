WikiLeaks анонсировал публикацию документов о предстоящих выборах в США

WikiLeaks в ближайшее время опубликует важные данные, касающиеся выборов в США, сообщил основатель организации Джулиан Ассанж.

- В течение следующих 10 недель мы будем публиковать новый материал каждую неделю. У нас очень плотный график, все документы по теме выборов в США должны выйти до восьмого ноября, - сказал Ассанж в ходе телемоста, посвященного 10-летию организации. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, серия публикаций также будет включать документы о войне, поставках вооружений и компании Google.