WikiLeaks анонсировал публикацию документов о предстоящих выборах в США
WikiLeaks в ближайшее время опубликует важные данные, касающиеся выборов в США, сообщил основатель организации Джулиан Ассанж.
- В течение следующих 10 недель мы будем публиковать новый материал каждую неделю. У нас очень плотный график, все документы по теме выборов в США должны выйти до восьмого ноября, - сказал Ассанж в ходе телемоста, посвященного 10-летию организации. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, серия публикаций также будет включать документы о войне, поставках вооружений и компании Google.
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