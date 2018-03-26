WhatsApp станет электронным кошельком
Популярный мессенджер WhatsApp можно будет использовать в качестве виртуального кошелька для хранения и пересылки денег.
Уточняется, что функция пересылки денежных средств будет доступна с помощью QR-кода.
Для этого необходимо будет подключить приложение к банковской карте и выбрать пользователя, которому нужно переслать средства.
Прошивка с новой функцией появилась в распоряжении бета-тестеров WhatsApp из Индии.
Каждый пользователь сервиса получит свой уникальный QR-код, который может отсылать друзьям, чтобы запросить у них деньги, сообщает Life.
Следующая новость Леонид Ярмольник попал в «черный список» Украины
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии