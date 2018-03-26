WhatsApp станет электронным кошельком

Популярный мессенджер WhatsApp можно будет использовать в качестве виртуального кошелька для хранения и пересылки денег.

Уточняется, что функция пересылки денежных средств будет доступна с помощью QR-кода.

Для этого необходимо будет подключить приложение к банковской карте и выбрать пользователя, которому нужно переслать средства.

Прошивка с новой функцией появилась в распоряжении бета-тестеров WhatsApp из Индии.

Каждый пользователь сервиса получит свой уникальный QR-код, который может отсылать друзьям, чтобы запросить у них деньги, сообщает Life.