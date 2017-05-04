WhatsApp оказался недоступен для пользователей всего мира
Глобальный сбой, произошедший ночью, сделал недоступным для пользователей по всему миру популярный мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook.
Как уточняется в сообщении, мессенджер оказался недоступен в России, США, Мексике, Бразилии, Индии, ЮАР, а также в странах, входящих в состав ЕС.
Затруднения в использовании мессенджера наблюдались на протяжении двух часов, на данный момент работа сервиса восстановлена в полном объеме. О причинах неполадок не сообщается, отмечает «Национальная служба новостей».
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