WADA упростило процедуру жалоб на нарушения антидопинговых правил

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило специальное мобильное приложение для сообщений о случаях употребления спортсменами запрещенных препаратов.

Программа под названием Speak Up! позволяет стать информатором агентства всем желающим. При этом, в отличие от осведомителей, им не нужно будет подписывать специальный контракт, передает агентство «Экономика сегодня».

В связи с запуском приложения в руководстве организации ожидают новой череды допинговых скандалов.