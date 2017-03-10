WADA упростило процедуру жалоб на нарушения антидопинговых правил
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выпустило специальное мобильное приложение для сообщений о случаях употребления спортсменами запрещенных препаратов.
Программа под названием Speak Up! позволяет стать информатором агентства всем желающим. При этом, в отличие от осведомителей, им не нужно будет подписывать специальный контракт, передает агентство «Экономика сегодня».
В связи с запуском приложения в руководстве организации ожидают новой череды допинговых скандалов.
Следующая новость Конгресс США одобрил размер военной помощи Украине
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии