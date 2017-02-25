WADA признало недостаточными доказательства вины российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало недостаточно обоснованными обвинения в адрес российских спортсменов в том, что они неоднократно нарушали антидопинговые правила. Об этом говорится в открытом письме генерального директора Международного олимпийского комитета Кристофера де Кеппера.

Он признал, что во второй части доклада Ричарда Макларена недостаточно доказательств вины российских спортсменов, а значит, нет необходимости применять в отношении них санкции.

Агентство URA.RU приводит цитату из этого письма: «Переводы текстов, использованных в докладе, были неточными, поэтому WADA запросило более детальные расшифровки».

Доклад независимого эксперта WADA Ричарда Макларена, состоящий из двух частей, содержал обвинения в адрес Министерства спорта России в том, что они поддерживали махинации с допинг-пробами и вовлекли в скандал более тысячи спортсменов.