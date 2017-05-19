В WADA назвали условия восстановления членства РУСАДА

Членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) может быть восстановлено при соблюдении ряда условий.

В частности, РУСАДА необходимо избрать независимого председателя, исключить возможный конфликт интересов в руководстве и предоставить доступ к биологическим паспортам российских спортсменов.

Еще одним условием является уход Елены Исимбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя WADA Роба Келлера.