В WADA назвали условия восстановления членства РУСАДА
Членство Российского антидопингового агентства (РУСАДА) во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) может быть восстановлено при соблюдении ряда условий.
В частности, РУСАДА необходимо избрать независимого председателя, исключить возможный конфликт интересов в руководстве и предоставить доступ к биологическим паспортам российских спортсменов.
Еще одним условием является уход Елены Исимбаевой с поста главы наблюдательного совета РУСАДА, сообщает URA.RU со ссылкой на представителя WADA Роба Келлера.
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