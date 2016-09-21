В WADA испугались возможной мести МОК за российских спортсменов
Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) боится, что Международный олимпийский комитет (МОК) решит заменить организацию на какую-либо иную структуру, сообщает британская газета The Guardian.
МОК может произвести замену в качестве мести за то, что WADA требовала запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Рио.
Кроме того, член МОК от Аргентины Херардо Вертхайн заявил, что агентство пора реформировать.
Ранее WADA требовала отстранить сборную России от Олимпиады, однако МОК не пошел на такой шаг.
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