В WADA испугались возможной мести МОК за российских спортсменов

Руководство Всемирного антидопингового агентства (WADA) боится, что Международный олимпийский комитет (МОК) решит заменить организацию на какую-либо иную структуру, сообщает британская газета The Guardian.

МОК может произвести замену в качестве мести за то, что WADA требовала запретить российским спортсменам участвовать в Олимпиаде в Рио.

Кроме того, член МОК от Аргентины Херардо Вертхайн заявил, что агентство пора реформировать.

Ранее WADA требовала отстранить сборную России от Олимпиады, однако МОК не пошел на такой шаг.