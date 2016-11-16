WADA хочет привлечь правительства к борьбе с допингом
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено разработать международные законы, направленные на борьбу с нарушением антидопинговых правил. Агентство хочет привлечь к этому правительства стран.
«Мы уже обсуждали этот вопрос с представителями ЮНЕСКО. Мы хотели бы, чтобы члены правительств присутствовали на заседаниях WADA», - цитирует ТАСС главу агентства Крейга Риди.
Он также рассказал, что в планах организации разработка двух программ – по поддержке информаторов агентства и мониторинга антидопинговых лабораторий.
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