WADA хочет привлечь правительства к борьбе с допингом

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено разработать международные законы, направленные на борьбу с нарушением антидопинговых правил. Агентство хочет привлечь к этому правительства стран.

«Мы уже обсуждали этот вопрос с представителями ЮНЕСКО. Мы хотели бы, чтобы члены правительств присутствовали на заседаниях WADA», - цитирует ТАСС главу агентства Крейга Риди.

Он также рассказал, что в планах организации разработка двух программ – по поддержке информаторов агентства и мониторинга антидопинговых лабораторий.