WADA готовится запретить кофеин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести кофеин в запрещенный список.

По словам руководителя Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Владимира Уйбы, это может произойти уже в текущем году. Пока же кофеин внесен в лист ожидания, сообщает ТАСС.

«И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», - заявил глава ФМБА.

Перечень запрещенных препаратов WADA обновляет ежегодно. В 2015 году туда был внесен мельдоний, что спровоцировало череду громких скандалов и дисквалификацию ряда российских спортсменов.

Новости по теме
Теги:
События: спорт
Следующая новость В мае в России впервые пройдет защита диссертации по теологии

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО