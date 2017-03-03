WADA готовится запретить кофеин
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести кофеин в запрещенный список.
По словам руководителя Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Владимира Уйбы, это может произойти уже в текущем году. Пока же кофеин внесен в лист ожидания, сообщает ТАСС.
«И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», - заявил глава ФМБА.
Перечень запрещенных препаратов WADA обновляет ежегодно. В 2015 году туда был внесен мельдоний, что спровоцировало череду громких скандалов и дисквалификацию ряда российских спортсменов.
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