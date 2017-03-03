WADA готовится запретить кофеин

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может внести кофеин в запрещенный список.

По словам руководителя Федерального медико-биологическое агентства (ФМБА) Владимира Уйбы, это может произойти уже в текущем году. Пока же кофеин внесен в лист ожидания, сообщает ТАСС.

«И если он войдет в запрещенный список, то мы просто будем вынуждены рекомендовать не употреблять кофе и другие содержащие кофеин продукты и препараты», - заявил глава ФМБА.

Перечень запрещенных препаратов WADA обновляет ежегодно. В 2015 году туда был внесен мельдоний, что спровоцировало череду громких скандалов и дисквалификацию ряда российских спортсменов.