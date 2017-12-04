WADA доверяет информации Григория Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало «подлинность» данных из московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены ее экс-руководителем Григорием Родченковым.

«Можем подтвердить, что Родченков предоставил верные данные. Высока вероятность того, что к российским спортсменам, которые принимали участие в соревнованиях с 2012 по 2015 год, применялись меры государственной поддержки, чтобы безнаказанно принимать допинг»,- заявил глава WADA Крэйг Риди.

При этом, он отметил, что следствие еще не завершено, а также подчеркнул, что новые доказательства могут привести к новым санкциям против российских спортсменов в преддверии зимней Олимпиады в Южной Корее.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Родченков мог подделать доказательства, так как имел удаленный доступ к базе данных лаборатории после бегства в США, пишет «Собеседник».