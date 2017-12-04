WADA доверяет информации Григория Родченкова

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало «подлинность» данных из московской антидопинговой лаборатории, которые были предоставлены ее экс-руководителем Григорием Родченковым.

«Можем подтвердить, что Родченков предоставил верные данные. Высока вероятность того, что к российским спортсменам, которые принимали участие в соревнованиях с 2012 по 2015 год, применялись меры государственной поддержки, чтобы безнаказанно принимать допинг»,- заявил глава WADA Крэйг Риди.

При этом, он отметил, что следствие еще не завершено, а также подчеркнул, что новые доказательства могут привести к новым санкциям против российских спортсменов в преддверии зимней Олимпиады в Южной Корее.

В Следственном комитете РФ утверждают, что Родченков мог подделать доказательства, так как имел удаленный доступ к базе данных лаборатории после бегства в США, пишет «Собеседник».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость США и Корея ведут масштабную провокацию КНДР

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО